Более 100 тысяч противников Brexit вышли демонстрацию в Лондоне
Марш против выхода Великобритании из Евросоюза в столице Соединённого королевства собрал 23 июня более 100 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на организатора мероприятия – общественную организацию People’s Vote UK. Участники протеста преодолели путь от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади в Лондоне.
Демонстрация состоялась в связи с годовщиной референдума, который прошёл в 2016 году. Тогда 52% граждан Великобритании отдали свой голос за выход страны из Евросоюза.
В это же время сторонники противоборствующей идеологии собрались в Вестминстере. Сторонников Brexit было несколько сотен.
Напомним, что переходный период по отделению Великобритании от ЕС продлится с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Amazing to see the huge anti brexit march today.... #antiBrexit #Brexitmarch #brexitday #brexit pic.twitter.com/szBvj49Fmh— Beejoir (@beejoir) 23 июня 2018 г.
#antibrexit March on the way. pic.twitter.com/i1ARF8dSRK— Dr Steven Cranfield (@Steve_Cranfield) 23 июня 2018 г.