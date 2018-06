Более 100 тысяч противников Brexit вышли демонстрацию в Лондоне

Марш против выхода Великобритании из Евросоюза в столице Соединённого королевства собрал 23 июня более 100 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на организатора мероприятия – общественную организацию People’s Vote UK. Участники протеста преодолели путь от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади в Лондоне.

Демонстрация состоялась в связи с годовщиной референдума, который прошёл в 2016 году. Тогда 52% граждан Великобритании отдали свой голос за выход страны из Евросоюза.

В это же время сторонники противоборствующей идеологии собрались в Вестминстере. Сторонников Brexit было несколько сотен.

Напомним, что переходный период по отделению Великобритании от ЕС продлится с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Amazing to see the huge anti brexit march today.... #antiBrexit #Brexitmarch #brexitday #brexit pic.twitter.com/szBvj49Fmh