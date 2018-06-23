«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в ходе рабочей поездке по стране потребовал от сельскохозяйственного сектора качественной работы и выполнения поставленных задач. И рассудил, что если у них не получится, страна «пойдет по миру без штанов» и придется искать другие выходы.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы — провалимся. Значит, надо будет или в состав государства какого-то идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», – цитирует главу белорусского государства РБК.

Александр Лукашенко в красках описал подчиненным, как в других странах за нарушение технологий сажают в тюрьму. При этом его помощник объяснил лидеру, что одной из проблем сектора является дефицит кадров и низкий уровень ответственности — а на них могло бы положительно сказаться повышение уровня зарплаты.