«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине

Двое британцев, заснятых на видео «зигующими» в волгоградском баре во время Чемпионата мира, получили судебные запреты на посещение футбольных матчей. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации издания, один из них, 57-летний Майкл Херберт из Дерби, по итогам расследования не попадет на стадионы в ближайшие пять лет. Рассмотрение дел еще двоих болельщиков, 52 и 58 лет, перенесено на 26 июня — хотя они оба явились в суд. Вторым «забаненным» стал фигурант другого аналогичного эпизода, произошедшего 17 июня в подмосковной электричке. 25-летний Пол Джонсон получил запрет посещения стадионов на три года.

«Неподобающее поведение отдельных людей на этом видео не отражает ценностей большинства английских футбольных фанатов, поддерживающих свою команду в России», – прокомментировали инцидент в футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что британская полиция займется расследованием в отношении своих болельщиков, распевавших в России песни неподобающего содержания и отдававших нацистские приветствия. Правоохранительные органы в сотрудничестве с федерацией футбола Великобритании смогли установить личности нарушителей.