Еще
00:13 24.06.2018
Пришлите свою новость!
00:11
Более 100 тысяч противников Brexit вышли демонстрацию в Лондоне
00:07
«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу
23/06
«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство
23/06
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
23/06
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
23/06
Желающие посмотреть на «Алые паруса» нашли лазейку к Дворцовой набережной
23/06
«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
23/06
Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»
23/06
Пьяных бразильцев отпустили из полиции Петербурга после символических взносов
23/06
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
23/06
Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018
23/06
Алексей Кудрин за «Шанинку» призвал присмотреться к работе Рособрнадзора
23/06
Форвард СКА Илья Ковальчук возвращается в НХЛ
23/06
Канадского премьера оштрафовали за очки
23/06
Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников
23/06
Украинская писательница предложила переименовать Россию
23/06
В Африке взрывают: в Эфиопии — 150 пострадавших, в Зимбабве — покушение на президента
23/06
Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
23/06
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
23/06
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
23/06
Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти
23/06
В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста
23/06
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
23/06
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
23/06
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
23/06
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
23/06
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
23/06
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
23/06
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
23/06
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
23/06
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
23/06
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
23/06
На Рубинштейна обокрали машину полиции
23/06
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
23/06
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
23/06
На Тверской труба выбирает себе прохожих
23/06
Петербургский туроператор "Метрёшка-тур" объявил о прекращении деятельности
23/06
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
23/06
Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
23/06
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
23/06
Президент Молдавии раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья
23/06
Баста, «Каста», ST и Алсу споют на «Алых парусах»-2018
23/06
Русалки, Дюймовочка и золотые скрепы: в Царском селе покажут модные «Ассоциации»
23/06
День Пушкина отметят с ностальгией
23/06
Татьяна Толстая расскажет о «неприкрытой правде» дневников великих
23/06
"Чайф": Аргентина никакая, новой песни не напишешь
23/06
Форвард сборной Египта стал почетным Салахом Чечни
23/06
National Interest: Главная ошибка политики США - расширение блока НАТО
22/06
Отец Майкла Джексона госпитализирован с тяжелой болезнью
22/06
Ветер в Петербурге шатает знаки и валит деревья
22/06
Киевские власти обиделись на Bloomberg за карты Украины без Крыма
22/06
ФОМ: пенсии подкосили рейтинг Путина
22/06
Сербы проиграли швейцарцам на мундиале
22/06
ЕС пригрозил США ответными мерами за ввод пошлин на импорт европейских авто
22/06
Мадридский "Реал" купил украинского вратаря
22/06
СК рассматривает три версии авиакатастрофы Ми-2
22/06
СМИ: в Ростове отдел по борьбе с наркотиками уволили за наркотайник в кабинете начальника
22/06
Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане умер
22/06
Суд в Британии не разрешил бесполые паспорта
22/06
Посольство России в Британии ответило принцу Чарльзу о деле Скрипалей
22/06
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
22/06
Умер поэт Наум Коржавин
22/06
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
22/06
Сенцов отказался просить Путина о помиловании
22/06
Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело
22/06
«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве
22/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
22/06
Петербуржцев с «болезнью Хокинга» переселят из реанимации домой
22/06
СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
23.06.2018 23:26

«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине

Двое британцев, заснятых на видео «зигующими» в волгоградском баре во время Чемпионата мира, получили судебные запреты на посещение футбольных матчей. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации издания, один из них, 57-летний Майкл Херберт из Дерби, по итогам расследования не попадет на стадионы в ближайшие пять лет. Рассмотрение дел еще двоих болельщиков, 52 и 58 лет, перенесено на 26 июня — хотя они оба явились в суд. Вторым «забаненным» стал фигурант другого аналогичного эпизода, произошедшего 17 июня в подмосковной электричке. 25-летний Пол Джонсон получил запрет посещения стадионов на три года. 

«Неподобающее поведение отдельных людей на этом видео не отражает ценностей большинства английских футбольных фанатов, поддерживающих свою команду в России», – прокомментировали инцидент в футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что британская полиция займется расследованием в отношении своих болельщиков, распевавших в России песни неподобающего содержания и отдававших нацистские приветствия. Правоохранительные органы в сотрудничестве с федерацией футбола Великобритании смогли установить личности нарушителей.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14

ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46

Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе

Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38

Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
Как Неймар окропил Петербург слезами
Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов
Это по-нашему. По-бразильски
Владимир Стогниенко: После третьего мяча сборной России я «поплыл»
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Фан-зона Конюшенной - в лужах, на поле "Санкт-Петербург Арены" - солнце
"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Почему все боятся Салаха?
Чемпионат мира: провал фаворитов, ожидание «фараонов»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу

Болеют на зависть

Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные

Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46
Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.