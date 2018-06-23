Желающие посмотреть на «Алые паруса» нашли лазейку к Дворцовой набережной

Вдоль набережной Зимней канавки к Неве тянется вереница желающих увидеть шоу «Алые паруса», так что выпускники рискуют не увидеть красивого действа, передаёт корреспондент "Фонтанки".

Участок не перекрыт, поэтому все прогуливающиеся без билетов, увидев свободный проход, устремляются к Неве. К набережной уже не подойти, люди стоят в четыре ряда.

Отметим, что билеты на праздник были выданы 80 тысячам выпускников. Вход по билетам осуществляется на Дворцовую площадь со стороны Невского проспекта и Миллионной улицы.