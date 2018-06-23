Петербургский туроператор "Метрёшка-тур" объявил о прекращении деятельности

Туроператор "Матрёшка-тур" официально подтвердил, что прекращает свою деятельность.

"Туроператор "Матрешка-Тур" (ООО "Матрешка-Тур выездной туризм") вынужден сообщить о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта", – говорится в сообщении на сайте компании от 22 июня. "Матрешка-Тур" не может оперативно вернуться в реестр туроператоров из-за отзыва лицензии у страховой компании, которая предоставляла финансовые гарантии.

Проблемы у туроператора начались ещё в прошлом году. Более 200 российских туристов не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Чтобы расплатиться с несостоявшимися туристами, компании пришлось продать «Аврору БГ» и офисы в Петербурге. О фактическом прекращении деятельности компании стало известно ещё в начале июня.