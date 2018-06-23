«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход и выход до 23 часов, сообщили в пресс-службе Метрополитена Санкт-Петербурга.
Поезда следуют мимо станции без остановки. Меры приняты в связи с праздником «Алые паруса», закрытие плановое.
Вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в полночь.
Справка:
В ночь с 23 на 24 июня 2018 года (праздник «Алые паруса») метрополитен будет работать без перерыва, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюлей станций: «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».