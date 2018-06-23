«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов

Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход и выход до 23 часов, сообщили в пресс-службе Метрополитена Санкт-Петербурга.

Поезда следуют мимо станции без остановки. Меры приняты в связи с праздником «Алые паруса», закрытие плановое.

Вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в полночь.