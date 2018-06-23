Пьяных бразильцев отпустили из полиции Петербурга после символических взносов

Задержанные за пьянство и неуправляемость болельщики сборной Бразилии освобождены из отдела полиции. Им очень повезло, ведь сотрудники центра «Э» на примере десяти петербуржцев показали умение добиваться арестов за прогулку по городу.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, бразильская торсида потеряла двух человек благодаря патрулям у фан-зоны на Конюшенной площади. 29-летний Марио Скиоппа и 39-летний Сикейро Икэдо удостоились поездки до отдела полиции на улице Чехова. Рассказывают, составлявшего протоколы сотрудника чудом остановили на фразе «выражался грубой нецензурной бранью». Вменить иностранцам по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», которая предусматривает штраф до 1000 рублей или арест пятнадцать суток, пришлось за оскорбительное приставание к гражданам.

Ничего хорошего статья бразильцам не сулила. 17 июня в этот же отдел полиции Центр «Э» доставил петербуржцев, которых под предлогом проверки документов пригласили в автобус у фан-зоны и впоследствии арестовали в Дзержинском суде по 20.1. Горсуд умерил пыл «эшников», и все десять человек были освобождены из спецприемника. Они рассказали «Фонтанке» о сотруднике «Э» Шевченко, который откровенно им заявил о профилактическом характере задержания и арестов местного населения: «Это праздник не для вас».

С бразильцами петербургская полиция поступила лояльнее. Сама составила протоколы, сама рассмотрела и после уплаты символических сумм отпустила Марио и Сикейро болеть дальше.

Сборная Бразилии играла в Петербурге накануне, 22 июня, и победила Коста-Рику. Зрителям особенно запомнился плачущий Неймар. Околофутбольные события оказались ярче матча. На стадионе Интерпол задержал итало-бразильца Родриго Динарди, которого разыскивали в Латинской Америке за серию вооруженных налетов на почту. Два перебравших с выпивкой бразильца устроили поножовщину, но простили друг друга.