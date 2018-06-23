Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса», передает корреспондент . В этом году на него пришли не только жители города и выпускники, но и футбольные фанаты из разных стран.

Как сообщает комитет по образованию Петербурга, билеты на праздничный концерт на Дворцовой площади получили более 80 тысяч человек. Среди них 35 тысяч выпускников петербургских школ и учреждений профессионального образования, а также педагоги, родители и приглашенные гости. Помимо петербуржцев на «Алые паруса» приглашены выпускники из 34 субъектов Российской Федерации и шести зарубежных стран – Армении, Кипра, Молдавии, Сербии, Киргизии и Эстонии.

Также корреспонденты «Фонтанки» заметили на празднике футбольных фанатов, которые приехали на чемпионат мира по футболу. В частности, были замечены гости Бразилии и Египта. Ранее "Фонтанка" писала, что билеты продают перекупщики.

В 22.00 на Дворцовой площади начнется музыкальная шоу-программа. В концерте примут участие Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу, Каста и другие исполнители. Одновременно концерт будет идти и на Стрелке Васильевского острова. В самый темный интервал петербургской ночи с 00.40 в акватории Невы стартует пиротехническое шоу, которое продлится порядка 20-ти минут.

Напомним, центр города в связи с праздником перекрыт для движения. Станция метро "Адмиралтейская" закрыта на вход и выход.