Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ

Футболисты сборной Испании Жерар Пике и Иско будут награждены за спасение птицы в ходе матча со сборной Ирана.

РЕТА — международная некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными» — отблагодарит обоих наградами «Герои — животным», сообщает Daily Mail.

Во время матча группового этапа с Ираном, проходившего 20 июня в Казани, футболисты остановили игру и спасли птицу, очутившуюся в траве на испанской половине поля. Удаление 23-го игрока проходило в два этапа: сначала защитник «Барселоны» Жерар Пике птицу поднял, и она улетела с его ладони – но недалеко, а затем форвард мадридского «Реала» Иско взял ее в руку и отнес за пределы поля.