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Чемпионат мира по футболу 2018
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23.06.2018 20:15

Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

Матч второго этапа группового тура ЧМ-2018 между Мексикой и Южной Кореей, который прошёл в Ростове 23 июня, завершился со счётом 2:1 в пользу латиноамериканской команды.

Счёт открыл Карлос Вела, исполнивший пенальти. Второе очко своей сборной принёс Хавьер Эрнандес. Под конец матча пробить ворота Мексики удалось южнокорейскому игроку Сон Хын Мину.

Сейчас сборная Мексики возглавляет группу F с 6 очками, но её выход в плей-офф пока остаётся под вопросом. У Южной Кореи – ноль баллов. Соперники по группе F Германия и Швеция сыграют сегодня в 21:00 мск.


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