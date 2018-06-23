Алексей Кудрин за «Шанинку» призвал присмотреться к работе Рособрнадзора

Председатель Счетной палаты РФ и с 22 июня – член президентского совета по противодействию коррупции – Алексей Кудрин в "Твиттере" призвал перестроить работу Рособрнадзора после скандала вокруг «Шанинки» – Высшей школы социальных и экономических наук.

«Рособрнадзор лишил аккредитации Шанинку, один из лучших частных университетов, – написал он. – Снова «бумажные» претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора».

Позднее Кудрин продолжил рассуждения о перспективах госоргана:

«Рособрнадзором уже подготовлены поправки по более совершенной оценке качества образования. Но нужно серьезно снижать формальные критерии. Они мешают работе университетов, противоречат целям развития страны».

Кроме того, Кудрин отметил, что лишение аккредитации не помешает вузу продолжить обучать студентов, поскольку лицензия остается в силе. А аккредитацию можно будет восстановить в течение года.

«Желаю всем шанинцам в этом успеха!» – завершил он.

Напомним, о лишении Рособрнадзором госаккредитации Высшей школы социальных и экономических наук стало известно 21 июня. Приказ об этом подписал 20 июня глава ведомства Сергей Кравцов. Вуз был основан в 1995 году как российско-британское учебное заведение. Одним из его основателей стал социолог, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.