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23.06.2018 19:43

Форвард СКА Илья Ковальчук возвращается в НХЛ

Лучший бомбардир Хоккейной национальной лиги Илья Ковальчук переходит в НХЛ. Игрок СКА договорился о контракте на три года с лос-анджелесским клубом LA Kings, сообщается на сайте НХЛ.

Американские СМИ пишут, что нападающий будет получать 6,25 млн долларов в год, то есть за три года хоккеист заработает 18,75 млн. Контракт будет подписан 1 июля.

В последнем сезоне 35-летний Ковальчук в рядах петербургского СКА провёл 53 игры и принёс своей команде 63 очка. Ковальчук – чемпион Олимпиады-2018 в Пхенчхане и чемпионатов мира 2008 и 2009.

Ранее Ковальчук выступал в НХЛ в рядах Atlanta Thrashers и New Jersey Devils с 2001-го по 2013-й год.


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