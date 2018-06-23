Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников

Движение транспортных средств в центре Санкт-Петербурга ограничено в связи с праздником "Алые паруса". На мероприятии, по данным комитета по образованию Петербурга, ожидается около 80 тысяч выпускников из 34 российских регионов и шести других стран помимо России.

Невский проспект перекрыт от Садовой улицы до Дворцовой площади. Полная информация об ограничениях есть на сайте КРТИ.

Напомним, из-за праздника Троицкий мост развели на 30 часов – с полудня субботы, 23 июня, до 18 часов 24 июня. Всю ночь будет работать метро. Праздник на Дворцовой начнётся в 22:00.