Канадского премьера оштрафовали за очки

Джастин Трюдо, один из самых молодых канадских премьер-министров за всю историю этой страны, и, по коллективному мнению женских журналов, один из самых красивых политиков в мире, получил 100-долларовый штраф. Убыток ему причинили комиссия по этике и собственная забывчивость. Глава Либеральной партии Канады запамятовал в 30-дневный срок задекларировать полученный подарок – две пары солнцезащитных очков: для него и его жены, телеведущей и фотомодели Софи Грегуар.

Причиной оплошности стала административная ошибка — оправдывалась перед журналистами пресс-секретарь Трюдо Элеанора Катенаро, на которую ссылается Канадская телерадиовещательная корпорация.

Согласно порядкам этой страны, в Канаде политикам положено декларировать подарки дороже 200 долларов. В данном случае речь шла о двух парах очков, покрытых кожей, и оцениваемых в 300-500 долларов. Презент был сделан прошлым летом еще одним канадским политиком — премьером провинции Остров Принца Эдуарда, где очки и были произведены.