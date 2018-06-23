Украинская писательница предложила переименовать Россию

Украинская писательница Лариса Ницой считает, что соседняя страна должна называться "Московией".

Россия должна носить имя "Московия", так как слово "Русь" принадлежит Украине, об этом 23 июня в интервью изданию "Обозреватель" рассказала автор детских книг Ницой.

По альтернативной версии истории украинской писательницы, слово "Русь" Петр Первый украл у Украины, а русские — это украинцы. "Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра I назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", — поделилась исторической тайной Ницой.

Она также уверена, что при Екатерине Второй было приказано "бить палками беспощадно" тех, кто считал себя московитами.

Украинская писательница считает, что в основе ее анализа лежат факты, однако, где с ними можно ознакомиться она не уточнила.