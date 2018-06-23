В Африке взрывают: в Эфиопии — 150 пострадавших, в Зимбабве — покушение на президента

Сразу два взрыва прогремели в африканских странах 23 июня во время публичных выступлений их первых лиц.

В столице Эфиопии Аддис-Аббебе взрыв произошел во время митинга в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда Али. Согласно сообщению министра здравоохранения Эфиопии в "Твиттере", один человек погиб, пострадали — 156 человек, 10 находятся в критическом состоянии. Абий Ахмед Али охарактеризовал произошедшее как «неудачную попытку» тех, кто не хочет видеть его страну единой. А глава его администрации Фитсум Арега сообщил, что отныне Эфиопия будет отмечать 23 июня как Национальный день любви, прощения и единства.

«Мы превозможем ненависть любовью», – написал он и пообещал привлечь виновных к ответственности.

41-летний Абий Ахмед Али приступил к обязанностям премьер-министра 2 апреля, став первым мусульманином на этом посту и первым представителем народа оромо.

В этот же день покушение на президента Зимбабве произошло в городе Булавайо на местном стадионе. Глава государства не пострадал, однако, по сведениям местных СМИ, на которые ссылается BBC, – среди раненых есть высокопоставленные чиновники и их телохранители.

Президент Эммерсон Мнангагва пришел к власти в ноябре, сменив на этом посту Роберта Мугабе. До этого 75-летний Мнангагва несколько лет был вице-президентом страны и ближайшим сподвижником действующего главы государства.