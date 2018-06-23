Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча глав России и США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, сообщает 23 июня "Газета.Ru".

«Я знаю, что посол Болтон планирует отправиться в Москву в воскресенье или понедельник. Он будет встречаться с его партнерами и, я думаю, вероятно, что в не столь отдаленном будущем за этой встречей последует встреча президента Трампа с его партнером (Владимиром Путиным — ред.)», — сказал Помпео.

Госсекретарь США отметил, что существуют вопросы, по которым Россия «работает против США», но при этом есть «многие вопросы, где мы работаем вместе».

«Так что мы ведем переговоры с нашими русскими партнерами, пытаясь найти области, где наши интересы пересекаются, но защищая американские интересы, где этого не происходит», — отметил Помпео.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что проведет в Москве встречу с Джоном Болтоном, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.