Бельгия разгромила Тунис на ЧМ

В матче группового этапа чемпионата мира бельгийские футболисты смогли забить 5 голов в ворота атусайдера группы G.

Игра в Москве закончилась уверенной победой Бельгии, выигравшей свой второй матч на чемпионате. В первом тайме подопечные Роберто Мартинеса отметились тремя голами, два из которых забил форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Тунис смог ответить лишь точным ударом Дилана Бронна из «Гента». Во второй 45-минутке бельгийцы забили еще два гола, а тунисцы оставили за собой последние слово, когда в добавленное время ворота поразил Вахби Хазри.

Игра на стадионе «Спартак» завершилась со счетом 5-2. Бельгия с двумя победами занимает первое место в группе, а Тунис так и остался внизу таблицы. Встреча других участников группы G Англии и Панамы состоится завтра в 15:00.