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23.06.2018 17:09

МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья

Министерство иностранных дел России назвало «вброшенным» и «провокационным» проект резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова», принятый Генассамблеей ООН по итогам голосования 22 июня. Во внешнеполитическом ведомстве документ оценили как «откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов». Соответствующий комментарий размещен  23 июня на сайте министерства.

В МИДе выразили опасение, что принятие резолюции может подорвать процесс на пути приднестровского урегулирования и заявили, что «только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре».

«И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее о документе высказался президент Молдавии Игорь Додон. Лидер страны заявил, что резолюция направлена на нанесение серьезного ущерба взаимоотношениям Молдавии и России.

Напомним, за принятие проекта резолюции на Генассамблее проголосовали 64 делегации, против – 14, 83 воздержались. 

Приднестровский конфликт начался ещё в 1989 году, усугубился после обретения Молдавией независимости и перерос в вооружённое противостояние, приведшее к многочисленным жертвам в 1992 году.

Справка:

Зона Приднестровья в результате политического конфликта в республике и попытки властей силовым путём разрешить ситуацию в регионе с 1992 стала почти не подконтрольной Кишинёву. Сейчас там находится оперативная группа российских войск с миротворческой миссией.


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