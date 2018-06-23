МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья

Министерство иностранных дел России назвало «вброшенным» и «провокационным» проект резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова», принятый Генассамблеей ООН по итогам голосования 22 июня. Во внешнеполитическом ведомстве документ оценили как «откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов». Соответствующий комментарий размещен 23 июня на сайте министерства.

В МИДе выразили опасение, что принятие резолюции может подорвать процесс на пути приднестровского урегулирования и заявили, что «только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре».

«И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее о документе высказался президент Молдавии Игорь Додон. Лидер страны заявил, что резолюция направлена на нанесение серьезного ущерба взаимоотношениям Молдавии и России.

Напомним, за принятие проекта резолюции на Генассамблее проголосовали 64 делегации, против – 14, 83 воздержались.

Приднестровский конфликт начался ещё в 1989 году, усугубился после обретения Молдавией независимости и перерос в вооружённое противостояние, приведшее к многочисленным жертвам в 1992 году.