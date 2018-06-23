Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти

Организация стран-экспортёров нефти и ряд государств, не входядщих в организацию, договорились о повышении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Увеличение добычи нефти, согласно достигнутым 23 июня в Вене договоренностям ОПЕК, начнется с июля. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры стран ОПЕК прошли накануне, а консенсус в формате ОПЕК+ был достигнут 23 июня. По подсчетам Bloomberg, в ближайшие полгода добыча вырастет на 600-700 тыс. баррелей в сутки. Агентство называет достигнутые договоренности победой для России и Саудовской Аравии, которые ранее настаивали на таком исходе переговоров. США, Китай и Индия, в свою очередь, просили нефтедобывающие страны увеличить производство, чтобы избежать дефицита энергоносителей, который в свою очередь скажется на развитии мировой экономики.

Заседание ОПЕК прокомментировал в своем "Твиттере" и президент США Дональд Трамп, написав: "Надеюсь, что ОПЕК значительно увеличит объем добычи. Нужно держать цены внизу!"

В России также приветствовали увеличение добычи нефти. Так, глава Минэнерго Александр Новак назвал решение, принятое в формате ОПЕК+, "разумным". По его словам, "это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке" (цитата по "Коммерсанту").