В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста

Мосгортранс 23 июня рекомендовал любителям футбола не ходить на территорию фестиваля болельщиков на Воробьёвых горах, если они не хотят пропустить матч между Россией и Уругваем.

Как отметили в ведомстве, во время проведения рейтинговых матчей ЧМ-2018 вход в фан-зону у МГУ, которую ежедневно посещают десятки тысяч людей, приходится перекрывать частично или полностью.

«Закрытие фан-феста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», – заявил Мосгортранс.

Вместо этого московские власти предлагают насладиться игрой в барах и ресторанах. Ведомство напомнило, что трансляции также ведутся в Музее Москвы, на Московском ипподроме и в некоторых торговых центрах. Недавно открытый в Гостином дворе Дом Мексики готов принять более 5000 болельщиков.

В Петербурге, отметим, также перекрывают вход на территорию фестиваля болельщиков во время популярных матчей.