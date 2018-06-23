На матче с Коста-Рикой Интерпол нашел гангстера бразильской «Богини»

Полицейские из Бразилии и Петербурга дали парню с хитрым паспортом болельщика досмотреть игру своей сборной на чемпионате мира по футболу. Фото пересылались из-за океана онлайн. Репутация его банды впечатляет.

Сотрудники отделения Интерпола в Петербурге задержали на «Санкт-Петербург Арене» 31-летнего бразильца Родриго Висентини Динарди. В Россию он въехал через Лондон по поддельному паспорту гражданина Италии. Пока на секторе Б-107 фанаты поддерживали своих, оперативники двух стран всматривались в видеокамеры и обменивались фотографиями.

Информация о том, что на стадионе «Санкт-Петербург» может находиться известный гангстер из Бразилии, пришла сотрудникам Интерпола Петербурга в 15.30 пятницы, 22 июня – через полчаса после начала игры между сборными Бразилии и Коста-Рики. Убежденность в том, что Динарди находится на Крестовском, была основана на здравом смысле – иначе зачем лететь 11 тысяч километров.

Заметим, что российские силовики и прибывшие на помощь полицейские 32 стран проверяют всех въезжающих. Информация поступает по мере обработки данных миллионов туристов. Что касается этого гостя, то он прилетел из Бразилии через Лондон, но как гражданин Италии. Причем в новом паспорте ему просто заменили имя на фамилию, и он вдруг стал Динарди Родриго, а не наоборот. Тем временем, система сработала.

Формальная логика подсказала, что высматривать его надо на секторе, где болеют футболом бразильцы. Изначально в активе у Интерпола была лишь его старая фотография. Но им помогали три оперативника из Бразилии, двое из которых находились поблизости к своим – в чаше, а один рулил в Едином центре на том же стадионе.

Еще через полчаса было установлено, как и когда он зашел на матч, и получены соответствующие видеосюжеты уже с его современным изображением. Наконец, когда анализ ликующих лиц позволил выделить его из толпы, поближе к нему начали подбираться петербургские полицейские. Чтобы оказалось все как в аптеке, бразильские сотрудники переслали его радостный вид на родину, оттуда пришло сообщение, мол, даже не сомневайтесь – оно.

«Фонтанка» нашла историю его коллектива, ярко описанную в бразильской Gazeta online. По мнению наших заокеанских коллег, бандой руководила 31-летняя Жаклин да Луз. Она же считалась организатором налетов на почтовые отделения.

Фото: скриншот страницы сайта

Ей подчинялись 17 мужчин, но после ареста десяти человек полиция в августе 2017-го начала спецоперацию «Богиня» по поимке самой да Луз. Эта мужественная дама отвечала за логистику, снабжала подчиненных автомобилями, телефонами и оружием, следила за обстановкой при разбоях, помогала нелегально пересекать границу. (Кто знает, может итальянский паспорт Родриго – ее забота). В этой же статье указывается, что теперь ищут и Родриго Динарди.

Фото: скриншот страницы сайта

Кстати, грабить почту в Бразилии – доходно. Местная пресса уверяет, что только из двух отделений налетчики вынесли 230 тысяч долларов.

А полицейские из Бразилии оказались столь любезны, что подарили «Фонтанке» момент одного из налетов, где уже наш Родриго запечатлен в модных очках, в прыжке да с пистолетом.

Понятно, что во время игры уводить Родриго с трибун было бы некорректно, да и чревато. Но после того как в добавочное время сборная Бразилии взяла себя в руки и заколотила парочку голов, к нужному месту подступили силы и средства. Ясно, что эмоций это добавило, но агрессии его товарищи по страсти все же не оказали. Скорее с победой повезло и петербургским копам. Мы же назовем эту операцию – «Hospitality».

Предэкстрадиционный арест Родриго Динарди состоится 24 июня в Петроградском суде. Несколько месяцев он проведет в следственной тюрьме на улице Лебедева, а после согласования всех документов улетит. Договор о взаимной выдаче бразильских и российских злодеев существует с 2002 года.

Не прибавляет Родриго настроения и постановление федерального судьи судебного штата Эспириту-Санту министерства юстиции Федеративной Республики Бразилия его чести Виктора Бергера Коэльо. В нем указано, что на счету Родриго более десяти налетов, а статья 157 Уголовного кодекса Бразилии предусматривает за пальбу при ограблениях до 50 лет.

Евгений Вышенков, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»