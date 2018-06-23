Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень

Федеральное агентство воздушного транспорта 23 июня прокомментировало инцидент с самолетом авиакомпании «ЮТэйр», перевозившим болельщиков сборной Перу. Самолет АTR-72-212А следовал 22 июня из Екатеринбурга в Тюмень и в 20.33 совершил посадку на аэродроме «Рощино» в Тюмени.

«При заходе на посадку произошёл сбой в работе турбовинтового двигателя № 2, – рассказали в Росавиации. – В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымлённый от перегретого масла воздух. Это явление было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух. Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя».

При этом в федеральном агентстве уточнили, что экипаж самостоятельно зарулил на место стоянки, пассажиры были высажены штатно.

Ранее в сети появилось видео с момента посадки самолета, на котором видно, что салон заполнен дымом. Перуанский телеканал RPP сообщил, что на борту находилось 70 болельщиков их национальной сборной, а также журналист с оператором. Последние рассказали, что за 20 минут до прибытия услышали взрыв, а секунды спустя они уже были окутаны дымом. Экипаж не говорил по-испански, а понять их английский перуанцам удавалось с трудом. При этом журналисты особо подчеркнули, что кислородные маски автоматически не выпадали, и только двое членов экипажа ходили по салону, рекомендуя пристегнуть ремни. «Приземлимся, если повезет», – процитировала одного из них репортер.

ATENCIÓN! Avión de Ekaterimburgo a Moscú tuvo que aterrizar de emergencia en Tumi porque estalló uno de los motores. Hay 98% de peruanos en el vuelo. NO HAY VÍCTIMAS. Pero están varados en Tumi esperando reconexión. pic.twitter.com/GRIslMMZnM — David Hidalgo J. (@DavidsCreator) 22 июня 2018 г.

Комиссия Тюменского управления Росавиации занимается расследованием обстоятельств и причин произошедшего.