Еще
17:37 23.06.2018
Пришлите свою новость!
17:17
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
17:09
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
16:55
Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти
16:36
В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста
15:57
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
15:34
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
14:59
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
14:37
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
14:20
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
13:41
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
13:15
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
13:02
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
12:43
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
12:27
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
12:15
На Рубинштейна обокрали машину полиции
12:05
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
11:58
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
11:38
На Тверской труба выбирает себе прохожих
11:08
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
10:49
Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
10:20
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
10:02
Президент Молдавии раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья
01:58
Баста, «Каста», ST и Алсу споют на «Алых парусах»-2018
01:50
Русалки, Дюймовочка и золотые скрепы: в Царском селе покажут модные «Ассоциации»
01:31
День Пушкина отметят с ностальгией
01:12
Татьяна Толстая расскажет о «неприкрытой правде» дневников великих
00:46
"Чайф": Аргентина никакая, новой песни не напишешь
00:27
Форвард сборной Египта стал почетным Салахом Чечни
00:11
National Interest: Главная ошибка политики США - расширение блока НАТО
22/06
Отец Майкла Джексона госпитализирован с тяжелой болезнью
22/06
Ветер в Петербурге шатает знаки и валит деревья
22/06
Киевские власти обиделись на Bloomberg за карты Украины без Крыма
22/06
ФОМ: пенсии подкосили рейтинг Путина
22/06
Сербы проиграли швейцарцам на мундиале
22/06
ЕС пригрозил США ответными мерами за ввод пошлин на импорт европейских авто
22/06
Мадридский "Реал" купил украинского вратаря
22/06
СК рассматривает три версии авиакатастрофы Ми-2
22/06
СМИ: в Ростове отдел по борьбе с наркотиками уволили за наркотайник в кабинете начальника
22/06
Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане умер
22/06
Суд в Британии не разрешил бесполые паспорта
22/06
Посольство России в Британии ответило принцу Чарльзу о деле Скрипалей
22/06
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
22/06
Умер поэт Наум Коржавин
22/06
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
22/06
Сенцов отказался просить Путина о помиловании
22/06
Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело
22/06
«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве
22/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
22/06
Петербуржцев с «болезнью Хокинга» переселят из реанимации домой
22/06
СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»
22/06
Дзюба: Надеюсь, после чемпионата мира будет больше предложений, уехал бы только в Англию
22/06
Водителя желтого «Хаммера», любящего давить чужие машины, отдали под суд
22/06
С начала мундиаля через фан-зону на Конюшенной прошли 400 тысяч болельщиков
22/06
СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства
22/06
Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок
22/06
Роскомнадзор ограничил доступ к 8 сайтам, незаконно продающим алкоголь
22/06
Молодые единороссы пойдут за водкой в день праздника «Алые паруса»
22/06
В Смольном объявили о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля
22/06
Расследование смертельного ДТП с Uber: водитель-трансгендер смотрела шоу «Голос»
22/06
Неприятный запах выгнал на улицу сотрудников райсуда в Московском районе
22/06
Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные
22/06
Редкий «Опель» подцепил на капот «Хёнде» – на Пулковском аномальная пробка
22/06
В Петербурге ребёнка едва не убила дверь в магазине
22/06
Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе
22/06
Бразилия забила два гола в добавленное время и победила Коста-Рику в Петербурге
22/06
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
22/06
Микроавтобус перевернулся у шлиссельбургского кладбища, трое пострадали
22/06
Матч Бразилия – Коста-Рика повторил рекорд посещаемости на арене «Санкт-Петербург»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.06.2018 15:34

Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации

Более тысячи боевиков «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная террористическая организация) атаковали позиции сирийской армии в районе населённых пунктов Дама и Дейр-Дама в ночь на 23 июня, сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, пятеро военных были убиты, 19 ранены, под удар террористов попали также местные жители. Сейчас сирийская армия ведёт оборонительные бои. Командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА) обратились к командованию сирийских войск с просьбой оказать им помощь в отражении атак «ан-Нусры». В ведомстве отметили, что на отдельных территориях совместными усилиями противник был остановлен.

Ранее стало известно, что группировка Сирийской свободной армии в южной зоне деэскалации перешла на сторону законного правительства Сирии. До этого Госдеп США призвал Россию как участника соглашения о зонах деэскалации повлиять на то, чтобы Дамаск не вёл военное наступление на юго-западе Сирии.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
На Рубинштейна обокрали машину полиции
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
В психушку под прослушку
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Десантура живой не сдается
Спец по угонам №1
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
«Давай нормально дубаснем»: на Невском женщину насмерть сбил «гонщик»
Ночная пьянка в Павловском дворце с выносом бесценного
«Карманный» отдел петербургского УгРо изолировал Бубу и его друзей от болельщиков
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Арестован за незаконный арест
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу

Болеют на зависть

Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные

Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.