Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации

Более тысячи боевиков «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная террористическая организация) атаковали позиции сирийской армии в районе населённых пунктов Дама и Дейр-Дама в ночь на 23 июня, сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, пятеро военных были убиты, 19 ранены, под удар террористов попали также местные жители. Сейчас сирийская армия ведёт оборонительные бои. Командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА) обратились к командованию сирийских войск с просьбой оказать им помощь в отражении атак «ан-Нусры». В ведомстве отметили, что на отдельных территориях совместными усилиями противник был остановлен.

Ранее стало известно, что группировка Сирийской свободной армии в южной зоне деэскалации перешла на сторону законного правительства Сирии. До этого Госдеп США призвал Россию как участника соглашения о зонах деэскалации повлиять на то, чтобы Дамаск не вёл военное наступление на юго-западе Сирии.