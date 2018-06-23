Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу

Гигантская надпись «Трамп купи дом!!!» (пунктуация сохранена) появилась в ночь на 23 июня на тротуаре напротив печально известного «дома под мостом» на Ремесленной улице.

«Вы про нас забыли? А мы напомним! Нашей власти на нас наплевать, может другая власть мимо не пройдет? Может иностранные гости передадут от нас послание?», — прокомментировали активисты в социальных сетях свое обращение к американскому президенту.

Жильцы дома на Ремесленной, 5 не первый месяц борются за переезд из своих квартир, не желая жить в полуметре от новой магистрали — моста Бетанкура, соединяющего остров Декабристов с Петровским. Под созданной ими петицией с требованием срочного расселения подписались почти 20 тысяч человек.

Это не первое послание, которое петербуржцы из многострадального дома оставляют властям. 1 июня на асфальте появилась надпись: «Тут загибается народ». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин проводил встречу с жильцами, было принято решение об обследовании помещений на предмет аварийности и, в случае необходимости, расселения.