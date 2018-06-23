«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем «Твиттере» юмористический видеоролик с пасом «в никуда», сделанным знаменитым португальским бомбардиром Криштиану Роналду во время матча с Марокко. Авторы видеосюжета смонтировали удар знаменитого нападающего с «сейвом» в исполнении космонавта Олега Артемьева на МКС.

«Космический футбол» закончился для форварда падением: когда игра уже вовсю продолжалась с другим мячом, из космоса «вернулся» первый — и ударил Роналду прямо по голове.

В «Роскосмосе» также напомнили, что в официальной церемонии открытия чемпионата «участвовал» футбольный мяч, побывавший на Международной космической станции. А на самой станции космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку в невесомости.