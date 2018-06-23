Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией

Двое граждан Королевства Марокко, приехавшие в Россию по Fan ID, пытались обойти лесом пограничный пункт на границе с Эстонией.

Как стало известно "Фонтанке", сотрудники ПУ ФСБ задержали марокканцев 1988 и 1987 года рождения 21 июня в Кингисеппском районе за нарушение пограничного режима. У обоих при себе был паспорт болельщика.

Это не первый случай за время чемпионата мира по футболу, когда выходцы из третьих стран с Fan ID пытаются незаконно попасть на территорию ЕС. Как ранее писала "Фонтанка", в Финляндии несколько человек с паспортами болельщика уже запросили убежища. Подробнее об этом читайте в материале "Fan ID как пропуск беженца в Европу".