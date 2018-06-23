Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс

Ценообразованием рынка интим-услуг в дни ЧМ-2018 вынужденно занимается полиция. В победные дни сборных их болельщицы стоят для жителей Петербурга нестерпимо дорого.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, накануне вечером после матча Нигерии и Исландии петербуржец Максим легко завязал отношения с незнакомкой. На лице девушки было написано, что она скорее болеет за нигерийскую сборную, чем за исландскую, поэтому 43-летний мужчина поспешил с поздравлениями. Африканская команда победила 2:0.

Девица хоть и была счастлива, но отдаваться не спешила, и Максим намекнул, похлопав по карману: не волнуйся, заплачу. Пара уединилась в автомобиле. Сеанс межконтинентального секса прошел успешно, девушка выпорхнула из салона и растворилась в сумерках, окутавших двор жилого дома на Пограничника Гарькавого. Максим засобирался домой, накинул куртку и ахнул. Из кармана пропали 47 тысяч, права, документы на машину, банковские карты. И это не считая выплаченного за услугу вознаграждения. Романтизм и удовлетворенность Максима сменились сквернословием, и поехал он в отдел жаловаться.

Незнакомку сыскать будет непросто. Имени Максим не спросил, одежду не запомнил, а черты ее лица для точного описания слишком непривычны жителям северных широт.