Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией

Самолёт японских авиалиний, летевший из Брюсселя в Токио, в ночь на 23 июня совершил аварийную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на финскую службу спасения.

Как рассказали в спасательной службе, у Boeing 787 возникли технические неполадки, и аэропорт столицы Финляндии согласился принять борт для экстренной посадки. К моменту приземления в оперативной готовности находились 17 спасательных подразделений и 5 машин неотложной помощи.

На борту самолёта было 162 человека, включая пассажиров и членов экипажа.

В спасательном ведомстве заверили, что чрезвычайной ситуации на борту не было, как и риска при посадке. Экипаж, выявив техническую неисправность, действовал по инструкции.

По данным сервиса Flightradar, самолёт Air Japan развернулся в сторону Финляндии, пролетая над Россией.

LIVE: ANA All Nippon #NH232 Brussels to Tokyo Narita (Boeing 787-8 JA823A) is squawking 7700 General Emergency & is diverting to Helsinki. Unconfirmed reports of a cracked windshield. pic.twitter.com/NfyvCBrDKd

— Airport Webcams (@AirportWebcams) 22 июня 2018 г.