«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем

Житель Петербурга погиб на трассе «Кола» после столкновения его «Порше Кайен» с лосем. Пассажирка выжила.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 22 июня бизнесмен ехал в сторону Мурманска и на 144-м километре «Колы» увидел перед собой лося. В попытке уйти от столкновения водитель вывернул руль вправо, но дистанции не хватило. Автомобиль врезался в животное и вылетел в кювет.

41-летний предприниматель, учредитель нескольких петербургских фирм, погиб до приезда скорой помощи. Он был пристегнут, 32-летняя пассажирка – тоже. Правый маневр водителя спас ее. Женщину отправили в больницу с ушибами и ссадинами на лице и подозрением на сотрясение. От госпитализации она отказалась.