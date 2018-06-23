Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле

Болельщик из Латинской Америки устроил погром в гостинице в Санкт-Петербурге, за что и был доставлен в полицию 22 июня.

Как стало известно "Фонтанке", 35-летний аргентинец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал крушить отель "Лемур" на Невском, 47. Мужчина разбил унитаз и набросился на администратора.

Буйного аргентинца доставили в ближайшее отделение полиции, где при помощи переводчика в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

Чем была вызвана вспышка гнева гостя из Латинской Америки, точно неизвестно, однако накануне его сборная пропустила три безответных гола от команды Хорватии, существенно сократив свои шансы на выход из группы.