Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково

Пассажиры, прибывшие в Пулково и московское Домодедово, жалуются на задержки рейсов, неразбериху и длинные очереди при регистрации. Преимущественно жалобы поступают от пассажиров авиакомпании S7, однако проблема затронула не только ее: по громкой связи объявляют о глобальном сбое в системе регистрации по всему миру.

«Это затронуло не только S7, – объяснила происходящее «Фонтанке» пресс-секретарь авиакомпании Анна Бажина. – Произошел глобальный сбой в системе SITA, которой пользуются многие авиакомпании, в том числе зарубежные. Сейчас сбой устранен. Наши сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро восстановить работу и минимизировать задержки рейсов. Пока система не работала, мы оперативно перевели регистрацию в локальные системы. Это не так быстро, но позволяло регистрировать пассажиров на рейсы».

Согласно онлайн-табло аэропортов, из Домодедово были задержаны рейсы на Петербург, Ростов-на-Дону, Варну, Пулу, Красноярск, Барселону, Владикавказ, Рим, Новосибирск и ряд других городов. Из Пулково рейс до Москвы на 10.05 улетел лишь в 12.06, а рейс в 11.15 – в 12.28. Рейс на 12.30 до сих пор не вылетел, как и самолет в Монастир, отправлявшийся по расписанию в 10.30. Есть существенные задержки в Анталью и Баку.