На Рубинштейна обокрали машину полиции

Служебную рацию стащили у полицейских посетители «вечно пьяной» улицы Рубинштейна. Бесчинство учинили 22 июня ровно в 4 часа.

Как стало известно «Фонтанке», накануне под утро Рубинштейна патрулировали полицейские, командированные из Архангельска. Ходили туда-сюда, оставив автомобиль на парковке. Он привлек внимание гуляк. Брать было особо нечего. Мигалка с крыши снимается не очень просто, а незапертый салон блистал эталонным аскетизмом. Чужие руки взяли на память лишь служебную рацию «Такт» стоимостью 11 тысяч рублей.

Полиция приняла вызов. Дело о пропавшей рации приобрело масштаб, и через несколько часов уголовный розыск Центрального УМВД отчитался о первых успехах. Задержали 28-летнего жителя Липецкой области. По его словам, рацию без батареи и задней крышки около пяти утра он подобрал на проезжей части на углу Рубинштейна и Графского переулка и отнес домой в надежде воскресить. В краже из полицейского авто не признается.