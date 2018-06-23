Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге

Любовь к футболу стала ловушкой для преступника. Скрывающийся от бразильских правоохранительных органов мужчина был арестован за час до матча его национальной сборной в Санкт-Петербурге.

Как стало известно "Фонтанке", посещение матча мундиаля закончилось для 31-летнего гражданина Италии бразильского происхождения арестом прямо на стадионе "Санкт-Петербург" 22 июня. Бразилия искала мужчину с 2017 года за то, что тот скрывался от суда и следствия в Латинской Америке.

Задержание произошло примерно за час до встречи команд Бразилии и Коста-Рики. Этот матч находившийся в международном розыске бразилец так и не увидел.