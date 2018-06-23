В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели

Минтранс России дополнил перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через госграницу. Отныне в нем есть фрагмент, позволяющий открывать в аэропортах гостиницы для транзитных пассажиров, следующих с пересадкой в течение 24 часов, а также для пассажиров задержанных рейсов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства 23 июня.

Ведомство пояснило, что в настоящее время, согласно правилам воздушных перевозок, в случае задержки рейса более чем на 8 часов в дневное время или более, чем на 6 в ночное перевозчик обязан предоставить пассажирам гостиницу. Однако для этого пассажирам приходилось выходить в город: в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу до сих пор гостиничная деятельность не разрешалась.

Согласно документу, принятое решение поспособствует развитию гостиничной деятельности и развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах. При этом размещаться в отелях в транзитных зонах смогут только пассажиры — из-за пределов пункта пропуска доступа в них не будет.