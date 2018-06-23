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23.06.2018 11:58

В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели

Минтранс России дополнил перечень видов хозяйственной  и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через госграницу. Отныне в нем есть фрагмент, позволяющий открывать в аэропортах гостиницы для транзитных пассажиров, следующих с пересадкой в течение 24 часов, а также для пассажиров задержанных рейсов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства 23 июня.

Ведомство пояснило, что в настоящее время, согласно правилам воздушных перевозок, в случае задержки рейса более чем на 8 часов в дневное время или более, чем на 6 в ночное перевозчик обязан предоставить пассажирам гостиницу. Однако для этого пассажирам приходилось выходить в город: в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу до сих пор гостиничная деятельность не разрешалась.

Согласно документу, принятое решение поспособствует развитию гостиничной деятельности и развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах. При этом размещаться в отелях в транзитных зонах смогут только пассажиры — из-за пределов пункта пропуска доступа в них не будет.


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22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
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