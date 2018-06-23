На Тверской труба выбирает себе прохожих

Кусок водосточной трубы на доме по улице Тверской 12/15 в Санкт-Петербурге угрожающе повис над тротуаром. Об опасности в Центральном районе "Фонтанке" рассказал неравнодушный читатель.

На фото видно, что кусок трубы под самой крышей здания отвалился практически полностью. При этом непонятно, что всё же продолжает удерживать его в воздухе и сколько он так провисит.

Напомним, что накануне сильный ветер в Петербурге валил деревья. На выходных метеорологи также обещают порывы ветра до 12 – 15 м/с.