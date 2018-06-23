Еще
13:42 23.06.2018
Пришлите свою новость!
13:41
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
13:15
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
13:02
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
12:43
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
12:27
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
12:15
На Рубинштейна обокрали машину полиции
12:05
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
11:58
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
11:38
На Тверской труба выбирает себе прохожих
11:08
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
10:49
Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
10:20
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
10:02
Президент Молдавии раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья
01:58
Баста, «Каста», ST и Алсу споют на «Алых парусах»-2018
01:50
Русалки, Дюймовочка и золотые скрепы: в Царском селе покажут модные «Ассоциации»
01:31
День Пушкина отметят с ностальгией
01:12
Татьяна Толстая расскажет о «неприкрытой правде» дневников великих
00:46
"Чайф": Аргентина никакая, новой песни не напишешь
00:27
Форвард сборной Египта стал почетным Салахом Чечни
00:11
National Interest: Главная ошибка политики США - расширение блока НАТО
22/06
Отец Майкла Джексона госпитализирован с тяжелой болезнью
22/06
Ветер в Петербурге шатает знаки и валит деревья
22/06
Киевские власти обиделись на Bloomberg за карты Украины без Крыма
22/06
ФОМ: пенсии подкосили рейтинг Путина
22/06
Сербы проиграли швейцарцам на мундиале
22/06
ЕС пригрозил США ответными мерами за ввод пошлин на импорт европейских авто
22/06
Мадридский "Реал" купил украинского вратаря
22/06
СК рассматривает три версии авиакатастрофы Ми-2
22/06
СМИ: в Ростове отдел по борьбе с наркотиками уволили за наркотайник в кабинете начальника
22/06
Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане умер
22/06
Суд в Британии не разрешил бесполые паспорта
22/06
Посольство России в Британии ответило принцу Чарльзу о деле Скрипалей
22/06
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
22/06
Умер поэт Наум Коржавин
22/06
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
22/06
Сенцов отказался просить Путина о помиловании
22/06
Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело
22/06
«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве
22/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
22/06
Петербуржцев с «болезнью Хокинга» переселят из реанимации домой
22/06
СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»
22/06
Дзюба: Надеюсь, после чемпионата мира будет больше предложений, уехал бы только в Англию
22/06
Водителя желтого «Хаммера», любящего давить чужие машины, отдали под суд
22/06
С начала мундиаля через фан-зону на Конюшенной прошли 400 тысяч болельщиков
22/06
СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства
22/06
Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок
22/06
Роскомнадзор ограничил доступ к 8 сайтам, незаконно продающим алкоголь
22/06
Молодые единороссы пойдут за водкой в день праздника «Алые паруса»
22/06
В Смольном объявили о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля
22/06
Расследование смертельного ДТП с Uber: водитель-трансгендер смотрела шоу «Голос»
22/06
Неприятный запах выгнал на улицу сотрудников райсуда в Московском районе
22/06
Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные
22/06
Редкий «Опель» подцепил на капот «Хёнде» – на Пулковском аномальная пробка
22/06
В Петербурге ребёнка едва не убила дверь в магазине
22/06
Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе
22/06
Бразилия забила два гола в добавленное время и победила Коста-Рику в Петербурге
22/06
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
22/06
Микроавтобус перевернулся у шлиссельбургского кладбища, трое пострадали
22/06
Матч Бразилия – Коста-Рика повторил рекорд посещаемости на арене «Санкт-Петербург»
22/06
Подозреваемый в мошенничестве экс-депутат вернул нападающему сборной России 200 млн рублей
22/06
Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей
22/06
Умер легендарный лётчик Иван Леонов, одной рукой управлявший самолётами
22/06
Hyundai вложит в завод автодвигателей в Петербурге 27 млрд рублей
22/06
СМИ: Бывший глава администрации Ельцина работал у Путина 18 лет
22/06
Конгрессмены просят ввести санкции против Евтушенкова: акции АФК «Система» падают
22/06
Обвиняемый в растрате пресс-секретарь Роскомнадзора пожаловался, что его заставляют самого ездить в суд
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
23.06.2018 11:38

На Тверской труба выбирает себе прохожих

Кусок водосточной трубы на доме по улице Тверской 12/15 в Санкт-Петербурге угрожающе повис над тротуаром. Об опасности в Центральном районе "Фонтанке" рассказал неравнодушный читатель.

На фото видно, что кусок трубы под самой крышей здания отвалился практически полностью. При этом непонятно, что всё же продолжает удерживать его в воздухе и сколько он так провисит.

читатель "Фонтанки"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Напомним, что накануне сильный ветер в Петербурге валил деревья. На выходных метеорологи также обещают порывы ветра до 12 – 15 м/с.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10

Театр и музыка в "Золотых куполах"

Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56

3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш

Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54

Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ

Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Тверской труба выбирает себе прохожих
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
Петербуржец требует закрасить граффити с Черчесовым
В депо «Южное» заводят поезда, оно начнет работу в сентябре
В честь петербургских выпускников зажгут факелы Ростральных колонн
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 июня
«Потому что он космос»: В Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым, Шнуров поставил копирайт
В День ВМФ Кронштадт закроют для личного автотранспорта
В Петербурге снова заштормит
Как выбрать правильные обои?
Тупик Рубинштейна
Фан-зона, которую мы заслужили
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
ЗСД фест - Лучший вид на этот город
Эволюция кирпича
Молодо. Зелено. Васкелово.
Как «Адамант» оставил соседа без дороги
"Мост глупости - 2", "Мост глупости - 3"... "Мост глупости - 5"
Логотип Лебедева зацепился за мундиаль
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Болеют на зависть

Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем

Новости компаний
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
фото Михаил Огнев
21.06.2018 11:40
«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино
С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.