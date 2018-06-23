Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге

Ночное распитие алкоголя в Петербурге закончилось для болельщиков из Бразилии общением с полицией и госпитализацией.

Как стало известно "Фонтанке", гражданин Бразилии избил своего же соотечественника в ночь на 22 июня, когда они вместе выпивали на Красногвардейском бульваре. Что не поделили бразильцы накануне матча, неизвестно, однако 41-летний участник потасовки был доставлен в больницу с колото-резаными ранами в тяжелом состоянии.

К утру мужчина пришел в себя и отказался заявлять на своего знакомого, так как ночная драка, по его словам, была их личным делом.

Накануне игры сборной Бразилии в полицейский участок за мелкое хулиганство доставили также двух других бразильцев, 39 и 29 лет.

Ранее также сообщалось, что Аргентина обратилась к России с просьбой о депортации четырёх аргентинцев, избивших в Нижнем Новгороде хорватского болельщика.