Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
Из статьи агентства Bloomberg пропала карта, в которой не была указана территориальная принадлежность полуострова Крым, сообщает 23 июня "Газета.Ru". На ней Крым был обозначен светло-серым цветом, Россия – тёмно-серым, а Украина – жёлтым.
В статье о выборах в странах с развивающейся экономикой появилось дополнение: "Исправлено: удалена карта с ошибками".
Как уже сообщалось ранее, "карта с ошибками" вызвала возмущение Украины, и Киев обратился в редакцию агентства.
Справка:
В 2014 году в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав РФ. Крым и Севастополь 18 марта 2014 вошли в состав РФ на правах субъекта федерации и города федерального значения.