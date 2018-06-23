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23.06.2018 10:49

Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом

Из статьи агентства Bloomberg пропала карта, в которой не была указана территориальная принадлежность полуострова Крым, сообщает 23 июня "Газета.Ru".  На ней Крым был обозначен светло-серым цветом, Россия – тёмно-серым, а Украина – жёлтым.

В статье о выборах в странах с развивающейся экономикой появилось дополнение: "Исправлено: удалена карта с ошибками".

Как уже сообщалось ранее, "карта с ошибками" вызвала возмущение Украины, и Киев обратился в редакцию агентства.


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Справка:

В 2014 году в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав РФ. Крым и Севастополь 18 марта 2014 вошли в состав РФ на правах субъекта федерации и города федерального значения.


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