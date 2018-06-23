Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом

Из статьи агентства Bloomberg пропала карта, в которой не была указана территориальная принадлежность полуострова Крым, сообщает 23 июня "Газета.Ru". На ней Крым был обозначен светло-серым цветом, Россия – тёмно-серым, а Украина – жёлтым.

В статье о выборах в странах с развивающейся экономикой появилось дополнение: "Исправлено: удалена карта с ошибками".

Как уже сообщалось ранее, "карта с ошибками" вызвала возмущение Украины, и Киев обратился в редакцию агентства.