Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку

Власти Аргентины обратились к российской стороне с просьбой об аресте и депортации четырёх аргентинских болельщиков, участвовавших в драке после матча с Хорватией в Нижнем Новгороде. Об этом в своем "Твиттере" 22 июня написала министр национальной безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Буллрич рассказала, что им удалось идентифицировать хулиганов, жестоко избивших хорватского болельщика. К сообщению министра прикреплены фотографии четырёх человек из аргентинской системы безопасности на стадионах. Фамилии нарушителей закона - Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан.

Elía, Pardo, Eslejer y Catalán son los 4 violentos identificados en el video que golpean salvajemente al ciudadano croata. Le pedimos a las autoridades de #Rusia que los detengan y deporten. Firmamos un acuerdo para cuidar a los argentinos y ser firmes con los que quiebran la ley pic.twitter.com/Ap2t4oUXbu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.

На видео, размещённом в Youtube, видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу мужчину в красно-белой футболке.

Видео: Tng Bet / Youtube.com