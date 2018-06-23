Президент Молдавии раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья

Резолюция по Приднестровью, принятая Генеральной ассамблеей ООН, нанесёт значительный вред отношениям Москвы и Кишинёва. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, сообщает 23 июня "Газета.Ru" со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, резолюция о выводе российских войск с территории Молдавии направлена "исключительно на нанесение серьёзного ущерба" взаимоотношениям Молдавии и России, только помешает урегулированию конфликта и не будет способствовать диалогу между Кишинёвом и Тирасполем.

Документ ГА ООН приняла 22 июня голосами 64 к 14, ещё 83 страны воздержались. В нём Организация объединённых наций призывает Россию к выводу оперативной группы войск и вооружений из Республики Молдова.

Зона Приднестровья в результате политического конфликта в республике и попытки властей силовым путём разрешить ситуацию в регионе с 1992 стала почти не подконтрольной Кишинёву. Сейчас там находится оперативная группа российских войск с миротворческой миссией.