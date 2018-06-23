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Чемпионат мира по футболу 2018
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23.06.2018 00:46

"Чайф": Аргентина никакая, новой песни не напишешь

Владимир Бегунов, один из основателей и бессменный участник группы "ЧайФ", которая ровно 20 лет назад написала песню "Аргентина – Ямайка – 5:0" прокомментировал игру команды Лионеля Месси на финале Кубка мира по футболу в России.

"Они никакие. Даже Лео не спасет, потому что глаза у аргентинцев потухшие. Если они не играют, то тут уже ничего не поделаешь. Если подсчитать общую стоимость футболистов сборной Аргентины, то получится, что за такие деньги можно космос купить. А толку – никакого. Команда побеждает, а не фамилии. А мечтать, что Месси один все вытянет... Бессмыслица", сказал он в интервью "СЭ".

- Ну Марадона же в 1986-м вытянул же.

– Диего как раз все правильно про современную сборную говорил, никаких иллюзий не строил. Личный спор Роналду у Месси выиграл однозначно. Все кричат, что португалец… ну не такой как все, а он – гений, талантливейший футболист. Криштиану играет на команду, а за Аргентину просто бегали одиннадцать человек непонятно зачем, непонятно почему. Наверное, победить хочет только тренер – один Сампаоли переживал.

- У аргентинцев еще сохраняются шансы на плей-офф.

– Это их проблемы, пусть они математикой занимаются, нам-то чего. У нас свои вопросы.

- Не возникала мысль спустя 20 лет написать новую песню про Аргентину, но уже о поражении?

– Это не возникает только потому, что ты смотрел футбольный матч. Должно случиться нечто большее и особенное, которое придет сверху.

- А игры сборной России видели? Ожидали, такой прыти?

– Нет. Как, похоже, никто – но ничего страшного. У нас сборная такая, какая есть, ничего тут не изменишь. Оказалось, что она лучше, чем многие считали, подарила столько счастливых минут. Прекрасно. Надо теперь посмотреть, как с Уругваем сыграем.


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