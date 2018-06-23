Форвард сборной Египта стал почетным Салахом Чечни

Член сборной Египта и футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммад Салах уедет из Чечни её почётным гражданином. Соответствующий указ глава республики Рамзан Кадыров подписал в ночь на 22 июня.

Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, он вручил копию указа и нагрудной значок «великому футболисту» Салаху на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта. Несмотря на поражение в матче с Россией «фараоны», по его словам, повысили и так существующий в республике интерес к футболу до небывалого уровня, а «тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста» получили возможность увидеть, а некоторые даже пообщаться с «одним из лучших игроков мира».

Новый почетный гражданин, как пишет Кадыров, также по достоинству оценил чеченское гостеприимство: «Мохаммад Салах поблагодарил за удивительно тёплый и хороший приём, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок».

Глава Чечни рассчитывает, что будет и следующая встреча с командой Египта, но уже на футбольном поле, где с иностранцами сыграет местный клуб «Ахмат». Товарищеский матч в Грозном Кадыров ждёт «со временем».

Напомним, в России не впервые оценивают званием почетного гражданина футбольные успехи. Так, после победы «Зенита» в кубке УЕФА в 2008 его присудили голландскому тренеру команды Дику Адвокаату. После поражения команды общественность требовала лишить звания, но Адвокаата из списка почетных граждан Петербурга не вычеркнули.