Киевские власти обиделись на Bloomberg за карты Украины без Крыма

На Украине готовят ответ в связи с публикацией агентством Bloomberg карты Украины без Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написала первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова 22 июня.

«Не кажется ли мне? Bloomberg дает карту Украины без Крыма. Готовим письмо-реакцию», — написала Джапарова.

Агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не относится к России или Украине.

В статье рассказывается о выборах в странах с развивающейся экономикой. На карте Россия обозначена темно-серым цветом, а Украина — желтым. При этом Крым окрашен в светло-серый цвет.

В 2014 году в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав РФ. Крым и Севастополь 18 марта 2014 вошли в состав РФ на правах субъекта федерации и города федерального значения.