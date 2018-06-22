ФОМ: пенсии подкосили рейтинг Путина

На фоне новостей о повышении пенсионного возраста просели рейтинги одобрения власти, а том числе президента. За ВЦИОМ разочарование населения 22 июня показал и Фонд «Общественное мнение».

По данным опроса ФОМ, к 17 июня рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину практически сравнялся с показателями 2013 года. Безусловно президенту верят 30 процентов опрошенных, тогда как ещё неделю назад о своём доверии уверенно заявляли на восемь процентов больше. Отрицательную динамику показывает и график оценки его работы во главе государства: с 75 до 69 процентов снизилось число тех, кто оценивает её хорошо. За последние четыре года россияне настолько резко своего мнения не меняли.

Тем не менее, Владимир Путин продолжает оставаться самым вероятным кандидатов на пост главы государства. Голосовать за него в случае повторных выборов готовы 54 процента опрошенных, то есть на те же восемь процентов меньше, чем 10 июня. Впрочем, терять потенциальных избирателей, судя по данным ФОМ, Путин стабильно продолжает с марта, но до этого темпы были менее стремительны.

Негатива добавилось и в рейтингах Дмитрия Медведева. К 17 июня на пять процентов больше опрошенных назвали работу председателя правительства плохой (49% против 44% неделей ранее). Вырос и уровень недоверия: с 31 до 35%.

Из партий россиян разочаровала только «Единая Россия». За неделю голосовать за неё передумали семь процентов опрошенных (с 45 до 38%). У других партий за это же время потенциальных избирателей пусть и незначительно, но прибавилось.

Ранее аналогичную динамику показали итоги опроса ВЦИОМ. Социологи отметили, что рейтинги власти падают последний месяц. Справка: 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев официально объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. 16 июня законопроект внесён в Госдуму. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. К вечеру 22 июня против пенсионной реформы на сайте Change.org подписались более 2,3 млн человек.