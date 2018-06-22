Сербы проиграли швейцарцам на мундиале

Сборная Сербии проиграла второй матч группового этапа финала розыгрыша Кубка мира по футболу. Встреча в Калининграде со сборной Швейцарии завершилась 22 июня со счетом 2:1 в пользу национальной команды альпийской конфедерации.

У сербов ударом головой счет открыл Александр Митрович. Швейцарцы отыгрались благодаря удару Гранита Джаки, а в концовке, на 90 минуте Джердан Шачири принес победу своей команде. В составе сборной Сербии в стартовом составе вышел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, а у швейцарцев в число основных игроков попал экс-футболист ЦСКА Стивен Цубер.

Сборная Швейцарии набрала четыре очка и занимает второе место в группе Е. Столько же у сборной Бразилии, которая лидирует благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. У сербов три очка и третье место. Последней идет сборная Коста-Рики, которая не набрала ни одного очка и потеряла шансы выйти в плей-офф. О том, кто выйдет в плей-офф турнира станет известно по результатам матчей третьего тура группового этапа мундиаля. Сербы сыграют против сборной Бразилии.