ЕС пригрозил США ответными мерами за ввод пошлин на импорт европейских авто

В Еврокомиссии (ЕК) пригрозили ответными мерами, если власти Соединенных Штатов примут решение о воде пошлин на ввоз автомобилей из стран Европы, говорится в сообщении ЕК, с которым ознакомилось агентство Bloomberg 22 июня.

В документе отмечается, что ввозная пошлина на автомобили и запчасти из Европы, которой президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам, приведет к значительным торговым потерям и негативно скажется на большинстве стран Европейского союза (ЕС). В ЕК предупредили американские власти, что странам ЕС придется принять симметричный ответ в случае принятия пошлин.

Согласно сообщению ЕС, введение тарифов США на ввоз автомобилей и автомобильных запчастей Европейского союза может навредить торговле оборотом в размере 300 миллиардов долларов и почти всем 28 государствам-членам ЕС.

Ранее 22 июня президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 20% на импорт автомобилей из стран ЕС. Об этом он написал в своем твиттере.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!