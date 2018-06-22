Мадридский "Реал" купил украинского вратаря

Мадридский "Реал" 22 июня официально представил нового вратаря команды, голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

Лунин прошел медобследование и подписал шестилетний контракт с победителем Лиги чемпионов. Предполагаемая сумма трансфера за экс-вратаря "Зари" составит 14 млн евро.

Ожидается, что Андрей Лунин отправится вместе с командой на тренировочный сбор перед сезоном. Во время сбора новый тренер команды Хулен Лопетеги посмотрит на вратаря и решит – оставлять игрока в составе или отдать в аренду.

Напомним, Хулен Лопетеги вызвал скандал накануне старта российского мундиаля, подписав контракт с "Реалом", будучи главным тренером сборной Испании. Федерация футбола страны уволила Лопетеги с этого поста, испанцев на турнире возглавляет Фернандо Йерро, работавший спортивным директором национальной сборной.

Сборные Испании или Португалии станут соперниками сборной РФ в 1/8 финала чемпионата мира.