СК рассматривает три версии авиакатастрофы Ми-2

В результате крушения вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону 22 июня.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека»)», — говорится на сайте ведомства.

В качестве основных причин инцидента следователи рассматривают техническую неисправность вертолета, ошибку пилотирования или ухудшение состояния здоровья пилота. Ни одна из версий не считается приоритетной, подчеркнули в ведомстве.

22 июня 2018 года примерно в 7 км от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в болотистой местности потерпел крушение вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании «Геликс». По имеющейся информации вертолет под управлением пилота, возвращался в город Сургут из города Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз.

В результате авиационного происшествия пилот погиб.