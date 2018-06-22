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22.06.2018 21:59

СМИ: в Ростове отдел по борьбе с наркотиками уволили за наркотайник в кабинете начальника

 

Неучтённый мешок с наркотиками нашли у руководителя подразделения по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции в Ростове. Местные СМИ пишут, что и он, и его подчинённые уволены с перспективой уголовного дела. В самом отделе о найденном ассортименте оказались не в курсе.

Как 22 июня пишет издание 1Rnd.ru,  обыски в отделе полиции Ленинского района Ростова-на-Дону прошли два дня назад. Результатом стали 10 килограммов расфасованных наркотиков и весы, которые якобы хранились в кабинете руководителя подразделения по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН). Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по донскому региону пришли к коллегам по наводке агента, который будто бы платил кому-то в отделе №4 за покровительство. Но расценки увеличились, и дилер сдал покровителей.

По информации 1Rnd.ru начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков вместе с подчинёнными расплатились работой, а глава отдела районного отдела полиции получил строгий выговор. Увольнять подполковника Евгения Якименко не стали, позволив доработать два месяца до пенсии, пишет издание. Судя по официальному сайту ведомства, отдел №4 возглавляет полковник Якименко.

Официального подтверждения нет. «Ростов Газете»  представитель пресс-центра ГУ МВД по региону сообщил, что подобной информацией не располагает, до отдела полиции № 4 по Ленинскому району им дозвониться не удалось. На звонок «Фонтанки» в дежурной части ответили. Вопросу о наркотиках, казалось бы, не удивились, но категорично заявили «нам ничего не известно». Штат отделения и анонсированные в нём изменения также комментировать не стали: «Наше подразделение, работаем».


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