Посольство России в Британии ответило принцу Чарльзу о деле Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне 22 июня направило принцу Уэльскому Чарльзу письмо с изложением позиции России касательно инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 4 марта, сообщается на сайте дипслужбы.

Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла в пятницу побывали в Солсбери с целью поддержать жителей города после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, негативно сказавшегося на состоянии местного бизнеса и турпотоке.

"Мы узнали о визите принца Чарльза в Солсбери из сообщений СМИ, согласно которым Его Королевское Высочество встретилось с жителями города, а также сотрудниками медицинских и правоохранительных служб, включая сержанта Ника Бейли, которые участвовали в расследовании и лечении наших граждан Сергея и Юлии Скрипалей", — заявили представители посольства. -Сегодня мы направили принцу Чарльзу письмо, в котором обозначили нашу позицию по инциденту в Солсбери. Россия не имеет отношения к произошедшему и продолжает требовать доступа к расследованию и пострадавшим российским гражданам".

Представитель посольства отметил, что на запросы диппредставительства британские власти либо отвечают отказами, либо вовсе не отвечают, "грубо нарушая международное право".

"По истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало очевидно, что политическое руководство поспешило назначить виновного без суда и следствия, выдвинув весьма серьезные обвинения в адрес России буквально через несколько дней после инцидента. При том, что расследование, как заявляется, далеко от завершения. Таким образом, нарушены традиции и принципы работы уважаемой во всем мире правоохранительной и судебной системы Великобритании", — указал он.

Представитель посольства сообщил, что дипмиссия проинформировала принца о том, что она получила большое количество писем от британцев, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России.

"Британцы не понимают, как можно обвинять другую страну без предъявления международному сообществу каких-либо фактов или доказательств. Вновь призываем британские власти прекратить антироссийскую кампанию, наносящую серьезный ущерб отношениям между нашими народами, и запустить совместное с Россией расследование с целью установления истинных причин произошедшего в Солсбери", – добавили дипломаты.